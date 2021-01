Legende: Schon wieder in ansprechender Form Ajla Del Ponte. imago images

Leichtathletik: Del Ponte und Raess überzeugen

Ajla Del Ponte und Jonas Raess haben beim Hallenmeeting in Karlsruhe die Limiten für die Hallen-EM im polnischen Torun (4. bis 7. März) unterboten. Die Tessinerin egalisierte über 60 m in 7,17 Sekunden die persönliche Bestzeit. Sie lief in einem Klassenfeld auf den 3. Platz – den Sieg sicherte sich die britische 200-m-Weltmeisterin Dina Asher-Smith (7,08). Der Zürcher lief in 7:50,53 Minuten über 3000 m die zweitbeste Zeit seiner Karriere, was für Rang 8 reichte.

Triathlon: Weltcup-Start verschoben

Der Start des Triathlon-Weltcups wird sich wegen der Corona-Krise verzögern. Wie der Weltverband World Triathlon mitteilte, wurde die Veranstaltung im mexikanischen Huatulco auf den 12. und 13. Juni verschoben. Eigentlich wären die Triathleten dort bereits am 17. und 18. April in ihre Weltcupsaison gestartet, stattdessen sollen die ersten Rennen der Serie nun erst am 8. und 9. Mai in Osaka/Japan stattfinden.