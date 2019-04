Legende: Erneut schnell Jérémy Desplanches überzeugt auch über 200 m Delfin. Keystone

Schwimmen: Desplanches mit Rekord über 200 m Delfin

Einen Tag nach seinem Schweizer Rekord über 400 m Lagen hat Jérémy Desplanches an den offenen französischen Meisterschaften in Rennes auch eine Bestmarke über 200 m Delfin erzielt. Der 24-jährige Genfer schlug nach 1:57,58 Minuten an und verbesserte den 2018 von Nils Liess aufgestellten Rekord um 14 Hundertstel.

Biathlon: Elisa Gasparin an Knie und Fuss verletzt

Wenige Wochen nach Saisonende hat Elisa Gasparin einen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen müssen. Die A-Kader-Biathletin erlitt bei einem Sturz während einer Skitour einen Riss des Innenbandes, eine Subluxation der Kniescheibe sowie eine Läsion der vorderen Syndesmose am linken Fuss. Die Verletzungen werden konservativ behandelt, eine Operation ist nicht notwendig. Bei optimalem Heilungsverlauf kann Elisa Gasparin im Frühsommer die Saisonvorbereitung in komplettem Umfang aufnehmen.