Legende: Enttäuscht nach dem EM-Out Deutschlands Trainer Alfred Gislason. imago images

Handball: Deutschland ausgeschieden

Deutschlands Handballer können an der EM die K.o.-Runde nicht mehr erreichen. Das durch Corona-Fälle dezimierte Team verlor in Bratislava gegen den WM-Zweiten Schweden (21:25) auch das 3. Spiel in der Hauptrunde und verpasst die Halbfinals. In der Vorrunde hatten für die Deutschen, die in der letzten Partie auf die ebenfalls bereits ausgeschiedenen Russen treffen, aus 3 Spielen noch 3 Siege resultiert. Die beiden Halbfinalisten in der Gruppe 2 werden am Dienstag Titelverteidiger Spanien sowie Norwegen und Schweden, die alle punktgleich sind, unter sich ausmachen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die beiden EM-Halbfinals am Freitag, 28.1. (ab 17:50 Uhr und 20:10 Uhr auf SRF zwei) sowie das Finalspiel am Sonntag, 30.1. (ab 17:50 Uhr auf SRF info) live.

Leichtathletik: Frey erfüllt Hallen-WM-Limite

Die Sprinterin Géraldine Frey sorgte am Hallenmeeting in St. Gallen für das Topresultat. Bei ihrem ersten Saisonauftritt verbesserte die 24-jährige Zugerin über 60 m im Vorlauf ihre persönliche Bestleistung um 2 Hundertstel auf 7,36 Sekunden. Im Final legte die Athletin noch einen Gang zu und kam nach 7,29 Sekunden ins Ziel. Damit unterbot Frey um eine Hundertstelsekunde die festgesetzte Limite für die Hallen-WM in Belgrad von Mitte März.