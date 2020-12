Legende: Feiert sein Diamond-League-Comeback Der Diskuswurf, hier Yarelis Barrios im Einsatz. Keystone

Leichtathletik: Diamond League wird aufgestockt

Die Diamond League der Leichtathleten will ihr Programm im Hinblick auf die nächste Saison wieder aufstocken. Nachdem sie für 2020 ihren Umfang auf 24 Disziplinen reduziert hatte, kehren die zuletzt nicht mehr berücksichtigten Programmpunkte (Dreisprung, Diskus, 200 m, 3000 m Steeple und 5000 m) zurück. Die jeweiligen Diamond-League-Sieger in ihren Disziplinen werden dagegen unverändert Anfang September in der Schweiz erkoren, anlässlich von Weltklasse Zürich.

Schwimmen: Schweizer Rekord für Ponti

Noè Ponti hat beim Meeting in Rotterdam den Schweizer Rekord über 100 m Delfin pulverisiert. In 51,24 unterbot der 19-jährige Tessiner die Bestmarke von Jérémy Desplanches gleich um 1,04 Sekunden. Es war zudem die zweitbeste Zeit auf europäischer Ebene seit Anfang September 2019.

Volleyball-EM in 4 Ländern

Die Spielorte der Volleyball-EM der Männer 2021 sind bekannt. Das Turnier wird in Polen (Katowice, Danzig, Krakau), Tschechien (Ostrava), Estland (Tallinn) und Finnland (Tampere) ausgetragen. Die genauen Spieldaten stehen noch nicht fest. Über eine Teilnahme der Schweiz entscheidet ein Quali-Turnier im Januar.

Lakers verlängern mit Meistermachern

NBA-Champion LA Lakers verlängert die Verträge mit den Superstars LeBron James und Anthony Davis. Angaben zu den neuen Konditionen machte der Klub keine. Davis war 2019 von New Orleans nach LA gestossen, James steht für die Lakers seit 2018 auf dem Parkett. Medien berichteten, dass sich der 35-Jährige auf eine Verlängerung um 2 Jahre bis 2023 geeinigt habe. Davis (27) erhielt beim 17-fachen NBA-Meister demnach einen 5-Jahres-Vertrag mit einem Gesamtvolumen von 190 Millionen Dollar.