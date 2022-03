Legende: Mit 7 Treffern bester Skorer der Partie Jonas Schelker. freshfocus

Handball: Kadetten weiter, Pfadi chancenlos

Die Kadetten Schaffhausen stehen in den Achtelfinals der European League. Die Nordostschweizer bezwangen im letzten Spiel das Schlusslicht Tatabanya aus Ungarn 32:26. Die Schaffhauser nahmen die letzte Partie entspannt in Angriff. Denn 2 Stunden zuvor hatte AEK Athen, das die Schweizer noch aus den Top 4 hätte stossen können, verloren. Die Kadetten stiessen sogar noch auf Platz 3 vor, weil es in ihrer Gruppe eng zu und her ging. Die ersten 4 Mannschaften waren nach 10 Partien nur durch einen Punkt getrennt. Pfadi Winterthur, bereits vor dem letzten Spieltag chancenlos, rutschte in seiner Gruppe noch ans Ende der Tabelle ab. Der Schweizer Meister unterlag in der eigenen Halle im Kellerduell gegen Tatran Presov aus der Slowakei 27:31.