Schwimmen: Djakovic schlägt Mityukov

Antonio Djakovic hat an den Schweizer Meisterschaften in Uster Gold über 200 m Crawl geholt und dabei in 1:46,86 Minuten erneut die Olympia-Limite unterboten. Der 18-Jährige des SC Uster-Wallisellen entschied ein packendes Duell mit Roman Mityukov (1:47,06) für sich, der die Olympia-Limite um vier Hundertstel verpasste. Mityukov ist über 200 m Rücken ebenfalls für Tokio qualifiziert. Lisa Mamié sicherte sich über 100 m Brust ebenso ihre 2. Goldmedaille an diesen Titelkämpfen in einer Einzeldisziplin wie Noè Ponti über 100 m Delfin.

Rad: Izagirre gewinnt Fotofinish

Mit einem hauchdünnen Vorsprung hat Ion Izagirre die 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der spanische Gesamtsieger von 2019 aus dem Astana-Team setzte sich nach 189 km in Hondarribia im Sprint einer Spitzengruppe vor Landsmann Pello Bilbao (Bahrain) durch. Neuer Leader ist Brandon McNulty (UAE Emirates). Der Amerikaner löste Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ab. Die 5. und zweitletzte Etappe führt am Freitag über 160 km und drei Ansteige nach Ondarroa.