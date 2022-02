Legende: Kämpft im Sommer in Budapest um eine WM-Medaille Jérémy Desplanches. Keystone

Schwimmen: WM 2022 in Budapest

Jérémy Desplanches, Noè Ponti und Co. dürften ihr Können dieses Jahr doch noch an einer WM zeigen. Budapest richtet in diesem Sommer die Titelkämpfe aus, nachdem die in diesem Jahr eigentlich für das japanische Fukuoka geplanten Titelkämpfe coronabedingt ins Jahr 2023 verschoben wurden. Die WM mit Wettkämpfen im Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Wasserspringen und Synchronschwimmen wird vom 18. Juni bis zum 3. Juli ausgetragen. Normalerweise findet die WM im Zweijahresrhythmus statt. Nach derzeitiger Planung stehen nun bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris noch drei Weltmeisterschaften an. Auf Budapest und Fukuoka soll im Januar 2024 Doha als Ausrichter folgen.