Schwingen: Döbeli nicht am ESAF

Andreas Döbeli hat am vergangenen Samstag am Bergkranzfest auf dem Weissenstein im 4. Gang einen Kreuzbandriss erlitten. Die gastgebenden Nordwestschweizer Schwinger verlieren damit für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) von Ende August einen ihrer 5 Eidgenossen. Der Aargauer, der den eidgenössischen Kranz 2019 in Zug mit 21 Jahren gewann, hätte zusammen mit seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Lukas Döbeli in Pratteln ein Trumpf des zweitkleinsten Teilverbands sein können. Anfang Mai gewann er das Basellandschaftliche Kantonalfest in Oberwil. Als aktive Nordwestschweizer Eidgenossen verbleiben Nick Alpiger, Joel Strebel, Patrick Räbmatter und David Schmid für das ESAF.

Schiessen: EM-Bronze für Guignard in Zagreb

Zum Auftakt der Europameisterschaften im 300-m-Schiessen in Zagreb gewann die Zürcherin Silvia Guignard eine Bronzemedaille. Im Dreistellungswettkampf mit dem Standardgewehr büsste die 47-Jährige knieend ein paar Punkte ein. Dies konnte sie aber mit guten Programmen in den Positionen liegend und stehend wettmachen.