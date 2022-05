Legende: Jubeln sie auch in Rom über eine Medaille? Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Freshfocus/ZUMA/Mickael Chavet

Beachvolleyball: WM in Rom mit 3 Schweizer Teams

Die Beachvolleyball-WM in Rom vom 10. bis 19. Juni findet mit drei Schweizer Frauen-Teams statt. Die Olympia-Bronzegewinnerinnen Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré, Nina Brunner/Tanja Hüberli und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré schafften es ins Tableau. Bei den Männern ist voraussichtlich kein Schweizer Duo dabei. Marco Krattiger/Florian Breer stehen nur an vierter Stelle der Reserveliste. Sie fielen wegen ihres schwierigen Saisonstarts zuletzt von der Entry List.

Schwingen: Wicki, Giger und Alpiger in Basel

Am Auffahrtstag messen sich erstmals in dieser Saison drei der bösesten Schwinger. Samuel Giger für die Nordostschweiz, Joel Wicki für die Innerschweiz und Nick Alpiger für die Nordwestschweiz messen sich am Baselstädtischen Schwingertag in der Sandgrube in Basel. Im Anschwingen werden Alpiger und Giger zusammengreifen, während es Wicki mit dem Nordwestschweizer Eidgenossen David Schmid zu tun bekommt.

Basketball: Fribourg Olympic braucht noch einen Sieg zum Titel

Mit einem deutlichen Sieg gegen Union Neuchâtel hat Fribourg Olympic im Playoff-Final der Männer in der höchsten Schweizer Basketball-Liga auf 2:0 in der Best-of-5-Serie gestellt. Beim 93:46 zuhause glänzten Natan Jurkovitz, Slobodan Miljanic und Robert Zinn mit je 13 Punkten. Bereits nach einem Viertel hatte es vorentscheidend 28:12 gestanden. Die Freiburger haben damit die Chance, sich bereits am Samstag (ab 18:00 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App) den 20. Meistertitel zu sichern.