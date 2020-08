Legende: Brilliert auch in der Paradedisziplin Lisa Mamié. Freshfocus

Schwimmen: Mamié dominiert die 200 Brust in Rom

Lisa Mamié unterbot auch bei ihrem 3. Rennen am Sette Colli Meeting in Rom ihren Schweizer Rekord. Über ihre Paradestrecke 200 Brust dominierte die Zürcherin dank einer starken 2. Rennhälfte mit 2:24,27 Minuten. Bei ihrem alten Rekord, den sie im Halbfinal der WM 2019 in Gwangju (KOR) mit 2:24,47 aufgestellt hatte, war Mamié auf den ersten 100 Metern noch sieben Zehntelsekunden schneller unterwegs. In Rom erhöhte die Literaturstudentin das Tempo auf der 2. Rennhälfte und realisierte schliesslich die europäische Bestmarke in diesem Jahr.