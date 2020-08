Legende: Sieger des 1. Rennens der DTM-Saison Nico Müller. imago images

DTM: Nico Müller siegt beim Saisonstart

Schweizer Erfolg zum Auftakt der DTM-Meisterschaft in Spa-Francorchamps: Nico Müller setzte sich in seinem Audi mit knapp 20 Sekunden Vorsprung vor seinen Markenkollegen Jamie Green und Loïc Duval durch. Für den 28-jährigen Berner Oberländer war es der 2. Sieg in Folge, nachdem Müller im Oktober zum Abschluss der letzten Saison, die er auf Rang 2 abschloss, in Hockenheim gesiegt hatte. Am Sonntag steht im belgischen Spa der zweite von 18 geplanten Saisonläufen im Programm.

Leichtathletik: Büchel knackt 2-Minuten-Marke

Selina Büchel hat am internationalen Meeting im italienischen Triest über 800 m eine starke Leistung gezeigt. Die zweifache Hallen-Europameisterin belegte in 1:59,97 Minuten Platz 4 und blieb damit erstmals seit 2017 wieder unter zwei Minuten. Gewonnen wurde das Rennen von der Britin Jemma Reekie in 1:59,52.