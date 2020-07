Legende: Kein Powerman Zofingen in diesem Jahr Das Coronavirus sorgt weiterhin für Verschiebungen und Absagen in der Sportwelt. Freshfocus

Keine Duathlon-WM 2020 in Zofingen

Die Powerman-Langdistanz-Duathlon-Weltmeisterschaften in Zofingen finden am 20. September nicht statt. Die Verbände ITU (International Triathlon Union), IPA (International Powerman Association) und Swiss Triathlon) entschieden zusammen mit den lokalen Behörden und dem Organisationskomitee, den Anlass mit sämtlichen Rahmen-Wettkämpfen auf den 29. und 30. Mai 2021 zu verschieben. Grund für den Entscheid seien «die verschärften Einreisebeschränkungen in die Schweiz und die erhöhten Schutzanforderungen an Grossanlässe», wie die Veranstalter schreiben.