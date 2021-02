Legende: Feiert am Sonntag seinen 21. Geburtstag Simon Ehammer. Keystone

Leichtathletik: Ehammer auf Rekordkurs

Simon Ehammer nimmt an den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Magglingen Kurs auf den Schweizer Rekord im Siebenkampf. Nach dem ersten Tag totalisiert der Appenzeller 3592 Punkte – das sind 267 mehr als bei seinem Rekord aus dem vergangenen Jahr. Mit Noemi Zbären (60 m Hürden) sowie Ricky Petrucciani, William Reais, Pascal Mancini (alle über 60 m) und Brahian Peña (60 m Hürden) unterboten am Hallen-Meeting eine Athletin und vier Athleten erstmals die Limite für die Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun (4. bis 7. März).

Leichtathletik: Del Ponte mit persönlicher Bestleistung

Ajla Del Ponte verbesserte beim Hallen-Meeting in Metz die eigene Bestleistung über 60 m um zwei Hundertstel auf 7,14 Sekunden. Damit klassierte sie sich hinter der Amerikanerin Javianne Oliver auf Platz 2. Zum Schweizer Rekord von Mujinga Kambundji von 7,03 Sekunden fehlt allerdings noch einiges.