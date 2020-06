Legende: Fuhr auch für das Team Sky Der gesperrte Weissrusse Kanstanzin Siuzou. imago images

Rad: Dopingsperre für Ex-Nibali-Helfer

Der 37-jährige Weissrusse Kanstanzin Siuzou, früherer Etappensieger am Giro d'Italia, ist nach einem positiven EPO-Befund für 4 Jahre gesperrt worden. Das gab der Radsport-Weltverband UCI bekannt. Die positive Probe stammt von 2018 – Siuzou wurde danach suspendiert. Die Karriere hat er unterdessen beendet. Siuzou fuhr 2018 für den Rennstall Bahrain-Merida und galt als wichtiger Helfer von Vincenzo Nibali.

Karate: WM um ein Jahr verschoben

Die neue Olympia-Sportart Karate wird ihre für Mitte November in Dubai geplanten Weltmeisterschaften infolge der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschieben. Somit werden die Weltmeisterschaften künftig in ungeraden statt in geraden Jahren stattfinden. Die für 2022 in Ungarn vorgesehenen Titelkämpfe werden auf 2023 verlegt.