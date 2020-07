Badminton: Rücktritt eines Champions

Mit dem zweifachen Olympiasieger Lin Dan hat einer der besten Badmintonspieler aller Zeiten seinen Rücktritt erklärt. Der Chinese, der 2008 in Peking und 2012 in London die Einzel-Konkurrenz gewann, ist auch fünffacher Weltmeister. «Ich habe alles in den Sport gesteckt, den ich so liebe. Jetzt bin ich 37 Jahre alt, und meine physische Verfassung erlaubt es mir nicht mehr, mit meinen Teamkameraden zu kämpfen», sagte Dan gegenüber chinesischen Medien.

Baseball: 38 Corona-Fälle in der MLB

In der MLB sind vor der Wiederaufnahme des Trainings 31 Spieler und 7 Mitarbeiter positiv getestet worden. 19 der 30 Klubs haben Corona-Fälle. Im Rahmen der Untersuchungen wurde 3185 Proben entnommen. Die Baseball-Saison soll am 23./24. Juli losgehen – vorerst ohne Zuschauer und mit verkürztem Spielplan.

Basketball: Miami schliesst Trainingscenter

Nachdem ein 2. Spieler bei Miami Heat positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat der NBA-Klub seine Trainingsstätte vorerst geschlossen. Miami ist damit bereits der 4. NBA-Klub nach den Denver Nuggets, den Los Angeles Clippers und den Brooklyn Nets, der diese Massnahme getroffen hat.