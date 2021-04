Basketball: Elfic erspielt sich Matchbälle

Elfic Fribourg hat auch die 2. Partie des Playoff-Finals für sich entschieden. Die Freiburgerinnen setzten sich 3 Tage nach dem Heimsieg auch in Winterthur durch und gewannen 56:52. Den entscheidenden Vorteil erarbeiteten sich die Gäste mit einer starken ersten Hälfte (36:24). In der Folge agierte Winterthur zielsicherer und kam bis auf 2 Punkte heran. Bei 47:45 zog Fribourg die Schraube wieder etwas an und brachte die Führung über die Zeit. Elfic könnte mit einem Heimsieg am Mittwoch in der St. Léonard-Halle den 3. Meistertitel in Serie eintüten.

Volleyball: Storck schafft mit Dresden die Wende

Die Schweizer Volleyballerin Maja Storck feierte mit Dresden den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Die 22-jährige Diagonalangreiferin aus Münchenstein bezwang mit ihrem Team den Titelverteidiger Stuttgart im fünften und entscheidenden Spiel im Playoff-Final 3:0 (25:20, 25:23, 26:24). Die Dresdnerinnen machten in der Best-of-5-Serie einen 0:2-Rückstand wett. Storck spielt ihre dritte Saison in der deutschen Bundesliga. Nach zwei Jahren bei den Ladies in Black Aachen startete die Baselbieterin in dieser Saison bei Dresden richtig durch. Nach der Qualifikation wurde sie zur wertvollsten Spielerin (MVP) der Liga gewählt.

Legende: Führte Dresden zum Titel Maja Storck. imago images

Beachvolleyball: Heidrich muss weiter zuschauen

Joana Heidrich hat sich mittlerweile von ihrer Corona-Erkrankung erholt. Die Tests zeigen aber wegen einer erhöhten Virenlast weiterhin positive Resultate an. Deshalb mussten Heidrich und Anouk Vergé-Dépré auch für das zweite von drei World-Tour-Turnieren im mexikanischen Cancun passen.

Segeln: Jayet erfüllt Olympia-Kriterien

Bei der kurzfristig angesetzten Olympia-Qualifikationsregatta der Laser-Klasse im portugiesischen Vilamoura hat die Genferin Maud Jayet die Olympia-Selektionskriterien als 8. erfüllt. Die 24-Jährige hatte bis fast zuletzt um die Medaillen gekämpft, erst ein Frühstart am zweitletzten Tag warf sie entscheidend zurück. Dennoch schaffte Jayet problemlos das geforderte Bestätigungsresultat (12. Rang) für die Olympia-Selektion. Den Nationen-Quotenplatz für die Schweiz hatte sie bereits bei der WM der olympischen Klassen in Aarhus/DEN im Sommer 2018 gesichert.