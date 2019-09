Legende: Gewann schon 6 Medaillen an dieser EM Jan Lochbihler. swissshooting.ch

Schweizer Team holt EM-Bronze

Das Schweizer Gewehrschützen-Team gewann an der EM in Bologna über 300 m im Elimination-Wettkampf (3x40) die Bronzemedaille. In der Besetzung Gilles Dufaux, Sandro Greuter und Jan Lochbihler mussten sich die Schweizer lediglich Norwegen und Frankreich geschlagen geben. Beide unterboten den bisherigen Weltrekord in dieser nicht-olympischen Disziplin. Für Lochbihler war es in Italien bereits die 6. Medaille, 5 davon gewann der 27-jährige Solothurner in Team-Wettbewerben. Im Einzel-Klassement belegte das Schweizer Trio geschlossen die Plätze 12 bis 14 und qualifizierte sich damit für den abschliessenden Einzel-Wettkampf am Donnerstag.