Legende: Durften sich freuen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler. Keystone/Archiv

Segeln: Fahrni/Siegenthaler an EM Dritte

Die Seglerinnen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler gewinnen an der EM in Vilamoura Bronze (POR) in der olympischen Klasse 470. Das Duo musste sich nur den Französinnen Camille Lecointre/Aloïse Retornaz und den Britinnen Hannah Mills/Eilidh McIntyre geschlagen. Für die Junioren-Weltmeisterinnen von 2010 im 420er-Boot, die bereits für die Olympischen Spiele in Tokio selektioniert waren, ist es der bislang grösste Erfolg. Die letzte Schweizer EM-Medaille in der 470er-Klasse datiert von 2008, als die Waadtländerinnen Emmanuelle Rol und Anne-Sophie Thilo Silber gewannen. Bei den Männern verpassten Kilian Wagen/Grégoire Siegwart das Podest als Vierte um 13 Punkte.