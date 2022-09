Legende: Holte Gold im polnischen Wroclaw Jan Lochbihler. Imago/Köbi Schenkel

Schiessen: 3 Mal Edelmetall für die Schweiz

Schütze Jan Lochbihler ist Europameister in der Kategorie Gewehr 50 m liegend. Der 30-Jährige erzielte 627,2 Punkte und gewann 0,6 Punkte vor Anton Rizov/BUL. Vor einer Woche war der Solothurner in dieser Disziplin zum 3. Mal in Folge Schweizer Meister geworden. Hinter Lochbihler und Rizov komplettierte in Wroclaw/POL der Gamser Christoph Dürr als Dritter das Podest. Auch bei den Frauen gab es einen Schweizer Bronzegewinn. Sarina Hitz aus Mauren musste sich einzig den Norwegerinnen: Jenny Stene und Jeanette Duestad geschlagen geben.

Schwingen: Von Ah hat genug

Der erfolgreiche Obwaldner Schwinger Benji von Ah, vierfacher Eidgenosse aus Giswil, beendet mit 35 Jahren seine Karriere. Der angriffige und deshalb beliebte Turnerschwinger gewann zwischen 2011 und 2019 sieben Kranzfeste, darunter die Bergkranzfeste Stoos 2011 und Rigi 2019. In der abgelaufenen Saison konnte Von Ah seine Stärken nach einer Verletzung nicht mehr ausspielen. Am Eidgenössischen Fest in Pratteln schied er nach 6 Gängen mit einem Sieg und 5 Gestellten aus.