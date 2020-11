England zieht noch an Irland vorbei und gewinnt Six Nations

Legende: Nur vor der Pause eng England setzt sich klar gegen Italien durch. Keystone

Rugby: England gewinnt Six Nations

Rekordsieger England hat sich zum 7. Mal den Gesamtsieg beim Rugby-Turnier der Six Nations gesichert. Am letzten Spieltag der Meisterschaft der besten 6 Nationen Europas, die im Frühling wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden war, gewannen die Engländer in Rom gegen Italien 34:5. Sie waren aber auf Schützenhilfe angewiesen. Irland musste die Engländer durch eine 27:35-Niederlage in Frankreich noch vorbeiziehen lassen. Die Franzosen verbesserten sich so noch auf den 2. Platz, um das punktgleiche England noch von der Spitze zu verdrängen, hätten sie aber einen Sieg mit 31 Punkten Differenz benötigt.

Basketball: Neuchâtel gegen Nyon verschoben

Das für Samstag um 18 Uhr angesetzte Duell zwischen Union Neuchâtel und BBC Nyon in der SB League, der höchsten Schweizer Spielklasse, ist verschoben worden. Nachdem ein Nyon-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befindet sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne.