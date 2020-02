BMX: Graf im 2. Rennen Dritter

Dem BMX-Fahrer David Graf ist der Weltcup-Auftakt geglückt. Der Winterthurer belegte in den ersten beiden Rennen im australischen Shepparton die Plätze 7 und 3. Der WM-Dritte 2015 und Olympiateilnehmer in Rio 2016 ist in der Overall-Wertung nach 2 von 10 Rennen im 4. Rang klassiert.

Formel E: Kein Rennen in China wegen Coronavirus

Das für 21. März in der chinesischen Stadt Sanya geplante Formel-E-Rennen ist wegen des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wie die Organisatoren am Sonntag bekanntgaben, wolle man die weitere Entwicklung abwarten und gemeinsam mit den lokalen Verantwortlichen ein alternatives Datum finden.

Unihockey: Schweizer gewinnen das WM-Qualifikationsturnier

Die Schweizer Nati wurde ihrer Favoritenrolle am WM-Qualifikationsturnier in Poprad (SVK) problemlos gerecht. Sie hatte sich das Ticket für den Titelkampf im Dezember in Helsinki bereits am Samstag mit dem Gruppensieg gesichert und gewann dank einem 16:3 gegen das Heimteam auch das Turnier. Die Schweizer gerieten zwar in Rückstand, schafften aber die schnelle Wende und landeten schliesslich im 4. Spiel den 4. Kantersieg.