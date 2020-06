Legende: Dürfen wieder gemeinsam trainieren Die Schweizer Unihockey-Frauen, hier mit Corin Rüttimann beim Abschluss. Freshfocus

Unihockey: Trainingscamps wieder möglich

Im Juni können die Trainingscamps der Schweizer Unihockey-Nationalteams erstmals seit März wieder stattfinden. Während der Trainingstag für die Frauen U19-Nati der Auftakt in die Schlussphase der WM-Vorbereitung (geplanter WM-Beginn: 2. September) ist, beginnt für die Frauen A-Nati eine neue Kampagne. In den letzten Monaten standen für alle 7 Nationalteams nur Videokonferenzen und Einzeltrainings an.

Segeln: Zwei Segler und ein Windsurfer für Tokio selektioniert

Der Selektionsausschuss von Swiss Olympic hat seinen Entscheid gefällt und Lucien Cujean und Sebastien Schneiter (49er) sowie Mateo Sanz Lanz (RS:X) für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio offiziell selektioniert. Alle drei hatten bereits vor der Corona-Krise geforderten Leistungskriterien erfüllt.

Langlauf: Franzose Faivre neu 2. Trainer der Männer

Swiss-Ski komplettiert seinen Trainerstab im Langlauf mit dem Franzosen François Faivre. Der 41-Jährige übernimmt per Anfang Juni den zuletzt vakanten Posten des 2. Trainers des Männer-Teams. Faivre arbeitete während den vergangenen 9 Jahren für den französischen Skiverband.