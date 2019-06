Rudern: Delarze/Röösli triumphieren in Poznan

Barnabé Delarze und Roman Röösli haben beim Weltcup im polnischen Poznan ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die EM-Silbergewinner im Doppelzweier setzten sich in einem spannenden Finish zwei Zehntel vor Grossbritannien und 1,6 Sekunden vor Deutschland durch. Delarze und Röösli standen als einzige Schweizer Vertreter im A-Final.

Motocross: Weitere Schweizer Podestplätze

Arnaud Tonus und Jeremy Seewer überzeugten auch beim MXGP-WM-Wochenende in Teutschenthal. Der Genfer Tonus klassierte sich in Deutschland in beiden Rennen als Zweiter und Dritter in den Top 3, was hinter dem slowenischen Doppelsieger Tim Gajser (Honda) zu Tagesrang 2 ausreichte. Tonus' Yamaha-Markenkollege Seewer wurde nach je einem 3. und 8. Platz in der Endabrechnung Fünfter.

Motorrad: Krummenacher weiter stark

Randy Krummenacher sicherte sich im italienischen Misano Adriatico den 4. Saisonsieg in der Supersport-WM. Diesen stellte der zuvor lange führende Zürcher Oberländer mit einem sehenswerten Überholmanöver gegen seinen italienischen Yamaha-Teamkollegen Federico Caricasulo in der letzten Runde sicher. In der Gesamtwertung vergrösserte Krummenacher, der heuer in 7 Rennen noch nie schlechter als 2. war, seinen Vorsprung auf Caricasulo um 5 auf nun 22 Punkte (160:138). Ausstehend sind noch 5 Saisonrennen.

Basketball: Chinesinnen feiern WM-Titel

China hat das WM-Turnier der Frauen im olympischen 3x3-Basketball gewonnen. Die Asiatinnen setzten sich im Final in Amsterdam gegen die Ungarinnen mit 19:13 durch. Bronze ging an Frankreich, das Australien 21:9 schlug. Die Schweizerinnen waren in der Gruppenphase als Dritte hinter den Französinnen und Australierinnen ausgeschieden.

