Schwimmen: Favoritensiege an Langbahn-SM

Die Olympia-Medaillengewinner Jérémy Desplanches (über 200 m Lagen) und Noè Ponti (50 m Delfin) setzten sich an den Schweizer Langbahn-Meisterschaften in Uster in ihren Paradedisziplinen ebenso standesgemäss durch wie Maria Ugolkova (200 m Lagen). Schweizer Rekorde gab es am ersten von fünf Wettkampftagen keine. Die 16-jährige Crawlerin Noemi Freimann sicherte sich über 800 m das Ticket für die EM in Rom (11. bis 17. August). Als nächster Grossanlass bei der Elite finden im Juni die Weltmeisterschaften in Budapest statt.