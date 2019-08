Reiten: Schweizer geraten an der EM in Rücklage

Die Schweizer Springreiter legen zum Auftakt der Europameisterschaften in Rotterdam einen Fehlstart hin. In der Team-Wertung belegen sie nach dem Jagdspringen den 5. Platz. Dies mit beträchtlichem Rückstand auf die Medaillenränge. Einzig Steve Guerdat kam fehlerfrei durch. Der Weltranglisten-Erste mit Bianca verbleibt somit in der Spitzengruppe im Einzel.

Rudern: Weissrusse stirbt bei Trainingsunfall

Bei den Vorbereitungen zu den Ruder-Weltmeisterschaften in Ottensheim in Österreich kam es zu einem tragischen Unfall eines Behindertensportlers. Das Boot eines 33-Jährigen aus Weissrussland war am frühen Nachmittag in der Donau umgekippt. Rettungsschwimmer konnten den Rollstuhlfahrer nur noch tot bergen.

Golf: Liu bricht Altersrekord in Kanada

Die erst zwölfjährige Michelle Liu wird durch ihren Start bei den Canadian Women's Open in Ontario am Donnerstag als jüngste Teilnehmerin Turnier-Geschichte schreiben. Liu bricht mit 12 Jahren, 9 Monaten und 6 Tagen den Altersrekord ihres Vorbildes Brooke Henderson, die 2012 als damals 14-Jährige ihr Debüt beim LPGA-Event gefeiert hatte.

