Flückiger auch in Les Gets nicht zu stoppen

MTB: Flückiger weiter top

Der Mountainbiker Mathias Flückiger ist derzeit im Weltcup nicht zu stoppen. Nach seinen beiden Siegen Mitte Juni in Leogang gewinnt der Berner auch im französischen Les Gets im Short Track. Der 32-jährige Flückiger verwies den Einheimischen Jordan Sarrou um eine Sekunde auf Platz 2 und baute die Führung in der Gesamtwertung aus. 3. wurde der Tscheche Ondrej Cink. Nino Schurter erreichte den 9. Rang. Bei den Frauen schaffte ebenfalls eine Schweizerin den Sprung aufs Podest: Sina Frei musste sich einzig um 4 Sekunden der Französin Pauline Ferrand-Prévot geschlagen geben. Sehr starke Leistungen zeigten auch Linda Indergand (4.) und Alessandra Keller (5.). Damit sind die Ausgangslagen für die Cross-Country-Rennen am Sonntag vielversprechend.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Cross-Country-Rennen vom Sonntag in Les Gets können Sie am live bei SRF mitverfolgen: 12:15 Uhr, SRF zwei: Rennen der Frauen

14:45 Uhr, SRF info: Rennen der Männer

Sportklettern: Leonardo und Baraschtschuk gewinnen Speed-Weltcup

Veddriq Leonardo hat sich im Speed-Weltcup im Sportklettern den Sieg geschnappt. Der Indonesier profitierte im Final von einem Fehler des zweitplatzierten Dimitri Timofejew. Bei den Frauen triumphierte die Russin Jekaterina Baraschtschuk vor ihrer Landsfrau Julia Kaplina. Schweizerinnen und Schweizer waren keine am Start.