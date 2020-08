Football-Coach Rivera an Hautkrebs erkrankt

Legende: Wird trotz Erkrankung weitercoachen Ron Rivera. Getty Images

Ron Rivera, Coach des Washington Football Teams aus der NFL, ist an Hautkrebs erkrankt. Bei einer Untersuchung war der Befund im Nacken des 58-Jährigen festgestellt worden. Der Krebs sei in einem frühen Stadium und werde als «behandelbar und heilbar» eingestuft. «Ich werde weitercoachen», sagte Ron Rivera, «die Ärzte haben mich dazu ermuntert, wenn ich mich stark genug fühle.» Seine Trainerarbeit könnte in Coronazeiten jedoch zu Komplikationen führen, denn durch die Behandlung wird sein Immunsystem heruntergefahren. Dies erhöht das Infektionsrisiko erheblich. Für Rivera offenbar kein Problem, er sagte dazu: «Ich habe einen Plan B.» Details verriet er aber nicht.