Franzosen patzen an der Handball-EM gegen Island

Legende: Kein Durchkommen Nikola Karabatic tut sich schwer. Keystone

Handball: Frankreich bangt um EM-Halbfinal

Olympiasieger Frankreich hat an der Handball-Europameisterschaft eine ebenso unerwartete wie deutliche Niederlage kassiert. Die Franzosen unterlagen Island in Budapest mit 21:29 und müssen nun um den Halbfinaleinzug bangen. Frankreichs Superstar Nikola Karabatic erzielte lediglich ein Tor bei sechs Versuchen. Die Leistung des dreimaligen Welthandballers stand damit exemplarisch für die schwache Chancenverwertung des Rekordweltmeisters, der mit 4 Punkten gleichauf mit Island liegt und jetzt unter Druck steht: Nur die besten zwei Mannschaften erreichen die Halbfinals. Frankreich spielt noch gegen Montenegro und Weltmeister Dänemark, der an der Tabellenspitze thront.