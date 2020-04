Legende: Tritt ab Katrin Zwinggi bei ihrem letzten Spiel für die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft (WM-Final gegen Schweden). Freshfocus

Unihockey: Schweizer Trio gibt Nati-Rücktritt

Katrin Zwinggi, Alexandra Frick und Géraldine Rossier haben sich entschieden, dass die Heim-WM in Neuenburg im vergangenen Dezember mit dem Gewinn der Silbermedaille der Schlusspunkt ihrer Karriere mit dem Nationalteam war. Aus dem erweiterten Nati-Kader treten zudem Simone Wyss und Jael Koller zurück. Gegen einen Rücktritt entschieden hat sich Tanja Stella. Die Spielerin der Kloten-Dietlikon Jets verlängerte den Vertrag mit ihrem Klub und möchte auch weiterhin für die Schweiz auflaufen.

Triathlon: Keine Rennen bis Ende Juni

Der Triathlon-Weltverband ITU hat die Aussetzung der Wettkämpfe um 2 Monate bis am 30. Juni verlängert. Davon betroffen sind unter anderem die WM-Serie in Yokohama Mitte Mai und 8 ITU-Rennen in Europa. Es wird derzeit an Szenarien gearbeitet, abgesagte Rennen eventuell später in der Saison nachzuholen. Die Ranglisten, darunter auch jene für die Olympia-Qualifikation, werden mit Stand 16. Juni eingefroren.