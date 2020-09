Freestylerin Gremaud springt mit neuem Trick in andere Sphären

Die Freiburgerin Mathilde Gremaud hat ihren Status als eine der besten Freeskierinnen der Welt eindrücklich untermauert. Die 20-jährige Olympia-Zweite von Pyeongchang stand anlässlich des Schneetrainings in Saas-Fee einen Switch Double Cork 1440 – als erste Frau weltweit. Der Sprung, der rückwärts angefahren und gelandet wird, umfasst zwei Überkopfdrehungen sowie vier Rotationen um die horizontale Achse. Die Grundlagen für den äusserst diffizilen Trick hatte sich Gremaud auf einem Airbag im Sommertraining in Österreich angeeignet.

Afkari-Tod: IOC will keinen Ausschluss des Iran

Das IOC strebt keinen Ausschluss des Iran von den Olympischen Spielen an als Konsequenz aus der Hinrichtung des Ringers Navid Afkari. «Der Ausschluss eines NOKs von den Olympischen Spielen würde die Athleten dieses Landes bestrafen, nur weil sie unter einem bestimmten politischen oder rechtlichen System leben», hiess es in der Mitteilung. Trotz weltweiter Proteste war der 27-jährige Sportler am Samstag hingerichtet worden. Er hatte nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet.