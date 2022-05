Basketball: Freiburg gewinnt Playoff-Final 3:0

Fribourg Olympic Basket hat sich den Schweizer Meistertitel in der NLA der Männer auf schnellstem Weg gesichert. Im Playoff-Final gegen Union Neuchâtel gewann der Titelverteidiger am Samstag auch das dritte Duell der Best-of-five-Serie. Auswärts resultierte ein deutlicher 94:56-Erfolg, die ersten beiden Duelle hatten die Saanestädter zuhause mit 84:75 und 93:46 für sich entschieden. Damit jubeln die Freiburger über einen historischen Vierfach-Erfolg, der zuvor noch keinem Team gelungen war: Sie gewannen den Supercup, Cup, Liga-Cup und nun auch den Meistertitel. Insgesamt ist es der 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte, in der gesamten Saison gingen die Spieler von Coach Petar Aleksic nur gerade zweimal als Verlierer vom Platz.

Orientierungslauf: Kyburz gewinnt K.o.-Sprint

Einen Monat vor der Orientierungslauf-WM in Dänemark siegte Matthias Kyburz im Knockout-Sprint im schwedischen Boras. Beim zweitletzten Posten des Finallaufs gelang es dem 32-jährigen Fricktaler, eine kleine Lücke zu seinen Konkurrenten herauszulaufen, die er bis ins Ziel verteidigen konnte. Damit setzte der amtierende Europameister seine Siegesserie in diesem Wettkampf-Format fort.

00:30 Video OL-Weltcup in Boras: Kurz-Zusammenfassung Aus Sport-Clip vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Beachvolleyball: Schweizer Duos kämpfen um 3. Platz

Beim Elite16-Turnier in Ostrava kommt es am Sonntag zu einem Schweizer Duell um den 3. Platz. Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Nina Brunner erreichten am Event der höchsten Kategorie der Beachvolleyballerinnen in Tschechien zuvor die Halbfinals. Die Olympia-Dritten Heidrich/Vergé-Dépré unterlagen dort den Brasilianerinnen Talita/Rebecca, die Europameisterinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner dem deutschen Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann jeweils in zwei hart umkämpften Sätzen.