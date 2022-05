Basketball: Elfic feiert erneut

Die Frauen von Elfic Fribourg sind Schweizer Meisterinnen im Basketball. Im letzten Spiel der Best-of-5-Serie setzte sich die Equipe aus der Zähringerstadt zuhause gegen Nyon mit 68:50 durch und holte damit den 4. Titel in Folge. Elfic hatte in der laufenden Saison bereits die Qualifikation, den Ligacup und den Schweizer Cup für sich entschieden.

Mountainbike: Balanche fährt auf Rang 2

Die Schweizer Mountainbikerin Camille Balanche belegte beim Weltcup im schottischen Fort William den 2. Platz im Downhill. Die Weltmeisterin von 2020 musste sich nur der Deutschen Nina Hoffmann geschlagen geben. Die 32-Jährige hat damit auch die Führung im Gesamtweltcup übernommen.

00:34 Video Balanche in Schottland auf dem Podest Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Handball: Wacker Thun erzwingt fünftes Halbfinal-Spiel

Wacker Thun besiegte Pfadi Winterthur im Playoff-Halbfinal 31:24 und erzwang ein fünftes Spiel. Am Donnerstag in Winterthur wird der Finalgegner der Kadetten Schaffhausen ermittelt. Pfadi führte bloss zweimal und nur während 10 Sekunden. Lediglich vier Sekunden nach dem 0:1 glich Nicolas Suter zum 1:1 aus; nach dem 1:2 dauerte es sechs Sekunden bis zum neuerlichen Ausgleich durch wiederum Suter. Danach zog Wacker Thun bis zur 15. Minute auf 8:2 davon und gab die Kontrolle über die Partie nicht mehr aus der Hand. Die «Belle» geht am kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr in Winterthur über die Bühne.

Schwimmen: Titmus setzt neue Massstäbe

Doppel-Olympiasiegerin Ariarne Titmus hat am Sonntag bei den australischen Schwimm-Meisterschaften in Adelaide den Weltrekord über 400 m Freistil verbessert. Die 21-Jährige schlug in 3:56,40 Minuten an und war damit 6 Hundertstelsekunden schneller als Katie Ledecky (USA/3:56,46) bei deren Gold-Triumph bei den Sommerspielen 2016. Titmus und Ledecky hatten 2021 in Tokio die olympischen Rennen auf den Freistilstrecken jenseits der 100 m dominiert.