Legende: Musste eine Niederlage einstecken Marc Dietsche. Keystone/Archiv

Ringen: Dietsche verliert in der 1. Runde

Die Schweizer Ringer kommen an den Europameisterschaften in Rom weiterhin nicht vom Fleck. Der Kriessener Freistilathlet Marc Dietsche verlor seinen Startkampf in der Klasse bis 70 kg gegen den Moldawier Mihail Sawa schon in der 1. Runde 0:10. Weil der Moldawier später den Halbfinal verlor, blieb Dietsche die Repechage (Hoffnungsrunde) verwehrt.