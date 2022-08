Legende: Blickt in eine Zukunft ohne Profisport Feng Shanshan. Imago/Xinhua

Golf: Ex-Nummer 1 tritt zurück

Die Chinesin Feng Shanshan hat auf ihrem Instagram-Account den Rücktritt erklärt. Die 33-Jährige wurde die erste Weltnummer 1 im Golfsport aus China; sie gewann ein Major-Turnier (PGA Championships 2012) und holte bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro die Bronzemedaille. Ihr letztes Turnier bestritt Feng Shanshan an den Sommerspielen 2021 in Tokio, wo sie den Rücktritt erstmals angekündigt hatte.

American Football: Strafen für Dolphins und Besitzer

Wegen unerlaubter Kontakte zu Quarterback Tom Brady und Coach Sean Payton sind die Miami Dolphins aus der NFL und Besitzer Stephen Ross zu hohen Strafen verurteilt worden. Nach einer 6-monatigen Untersuchung kam die unabhängige Ermittlerin zu dem Ergebnis, dass die Dolphins über mehrere Jahre «unzulässige Kommunikation» zwecks Abwerbung mit dem 7-fachen Super-Bowl-Champion Brady betrieben hätten, während dieser noch bei anderen Klubs unter Vertrag stand. Payton war Coach bei New Orleans. Die Franchise aus Florida verliert beim kommenden Draft ihren 1.-Runden-Pick und beim Draft 2024 ihre Wahl in der 3. Runde. Ross wurde mit einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar belegt.