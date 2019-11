Legende: Sieger in Verona Martin Fuchs. Freshfocus

Reiten: Erster Sieg für Fuchs mit Tam Tam

Martin Fuchs hat am CSI-W in Verona seinen ersten Sieg auf Tam Tam du Valon gefeiert. Das Duo setzte sich am Fünfsterne-Event in der Hauptprüfung vom Samstag im Stechen über 155 cm dank dem schnellsten fehlerfreien Ritt vor dem Deutschen Daniel Deusser und dem Briten Scott Brash durch.

Unihockey: Schweiz verliert gegen Finnland

Nach der 6:10-Niederlage gegen Schweden hat das National-Team der Männer auch die zweite Partie an der Euro Floorball Tour in Hämeenlinna verloren. Das Team von Coach David Jansson unterlag Finnland 1:3. Am Sonntag um 11:00 Uhr bietet sich der Schweiz gegen Tschechien die Möglichkeit zu einem versöhnlichen Turnierabschluss.

Tennis: Sinner triumphiert mit Wildcard

Jannik Sinner hat an den Next Gen ATP Finals der besten Jungprofis in Mailand einen überraschenden Heimtriumph gefeiert. Der 18-jährige Südtiroler, der als Weltranglisten-95. mit einer Wildcard Aufnahme ins Jahresend-Turnier der besten U21-Spieler gefunden hatte, setzte sich im Final gegen den australischen Swiss-Indoors-Finalisten Alex de Minaur (ATP 18) 4:2, 4:1, 4:2 durch.