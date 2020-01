Reiten: Fuchs neue Weltnummer 1

Martin Fuchs hat zum Jahreswechsel seinen Landsmann Steve Guerdat vom Thron der Weltrangliste gestossen. Guerdat lag seit Januar 2019 als unangefochtene Nummer 1 an der Spitze. Fuchs sammelte aber ebenfalls kontinuierlich Punkte und rückte im September bis auf Platz 2 vor. Der Triumph im Grand Prix von Genf und der Weltcupsieg von London im Dezember 2019 haben den Europameister 2019 nun ganz an die Spitze der weltbesten Springreiter gebracht. Der 27-jährige Zürcher ist die fünfte Schweizer Nummer 1 in der Geschichte des Springreitens. Vor ihm haben dies auch sein Götti Willi Melliger, Onkel Markus Fuchs, Pius Schwizer und Guerdat geschafft.