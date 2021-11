Reiten: Fuchs gelingt Lyon-Hattrick

Martin Fuchs ist am Fünfsterne-CSI in Lyon erneut nicht zu schlagen gewesen. Der Zürcher gewann am Sonntag das mit 300'000 Euro dotierte Springen vor dem Brasilianer Eduardo Menezes und dem Österreicher Max Kühner. Auf Chaplin ging Fuchs im Stechen volles Risiko und ritt die schnellste Zeit. Damit triumphierte der Schweizer zum 3. Mal in Folge in Lyon: 2018 und 2019 auf Clooney, nun auf Chaplin (2020 fand das Turnier nicht statt).

BMX: Marquart gewinnt den Gesamtweltcup

Simon Marquart hat zum Abschluss der BMX-Saison das Rennen im türkischen Sakarya gewonnen. Mit seinem 3. Saisonsieg nach den Erfolgen zum Auftakt im italienischen Verona und vor einer Woche ebenfalls in Sakarya schrieb der 24-Jährige BMX-Geschichte: Er sicherte sich als 1. Schweizer den Sieg im Gesamtweltcup. Und dies, obwohl er 2 Rennen in Kolumbien ausgelassen hatte.

Motocross: Seewer zweimal auf dem Podest

Der Schweizer Motocross-Fahrer Jeremy Seewer ist weiter exzellent in Form. Der Zürcher Unterländer feierte am Sonntag seinen 1. Saisonsieg. Seewer gewann auf seiner Yamaha den Prix of Garda. Im 2. Rennen des Tages doppelte er mit einem 2. Platz nach.