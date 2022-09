Rudern: Fünf Teams schaffen Final-Qualifikation

Fünf der sechs Schweizer Boote, die am Donnerstag an der Ruder-WM in Racice (CZE) antreten mussten, lösten ihr Final-Ticket. Eine grosse Überraschung schaffte der Doppelvierer der Frauen. Die Schweizerinnen schrieben Ruder-Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Schweizer Rudersports qualifizierte sich ein Frauen-Grossboot für einen WM-Final. Ebenfalls für den Final der sechs weltbesten Boote qualifizierten sich die Doppelzweier der Leichtgewichte bei den Frauen und Männern, der Leichtgewichts-Einer (Andri Struzina) sowie der Männer-Riemenvierer. Neben den fünf bereits qualifizierten Final-Booten bietet sich am Freitag mit dem Frauen-Einer und dem Frauen-Doppelzweier zwei weiteren Booten die Möglichkeit auf die Finalqualifikation.

Triathlon: Studer leidet an Pfeifferschem Drüsenfieber

Kurzsprint-Europameister Max Studer ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, schreibt der 26-jährige Solothurner auf seinem Instagram-Profil. Dennoch muss er seine Saison vorzeitig beenden.