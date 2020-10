Legende: Im Halbfinal noch nicht meisterlich Jeannine Gmelin wird sich im EM-Final steigern müssen, will sie um die Medaillen mitreden. imago images

Rudern: Gmelin muss sich im Final steigern

Fünf der sieben Schweizer Boote stehen am Sonntag an den Ruder-Europameisterschaften im polnischen Posen in den A-Finals. Jeannine Gmelin, die am Sonntag im Skiff ihre vierte EM-Medaille anstrebt, musste sich in ihrem Halbfinal mit Rang 3 begnügen. Der Doppelzweier Roman Röösli/Barnabé Delarze unterstrich mit dem Sieg im Halbfinal die Medaillenambitionen. Den A-Final ebenfalls erreicht haben der Leichtgewichts-Doppelzweier Andri Struzina/Jan Schäuble, der Doppelvierer der Frauen mit Pascale Walker, Lisa Lötscher, Ella von der Schulenburg und Salome Ulrich sowie Sofia Meakin im Leichtgewichts-Skiff.