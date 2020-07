Legende: Der alte und eventuell der neue FIS-Präsident Ob Urs Lehmann (r.) Nachfolger von Gian-Franco Kasper wird, erfährt er erst im Juni 2021. Keystone

Ski alpin: FIS wählt neuen Präsident erst 2021

Gian Franco Kasper bleibt noch bis Sommer 2021 FIS-Präsident. Der Ski-Weltverband setzte den auf 4. Oktober verschobenen Kongress neu auf den 5. Juni 2021 im slowenischen Portoroz an. Interessenten für Kaspers Nachfolge sind Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann, der schwedisch-britische Milliardär Johan Eliasch, der derzeitige schwedische Vize-Präsident Mats Arjes und die Britin Sarah Lewis. Die Vergabe der WM 2025 durch das technische Komitee der FIS erfolgt hingegen wie geplant am 3. Oktober in einer Online-Konferenz. Zu den Bewerbern gehört Crans-Montana.

Skispringen: Wisla einzige Sommer-GP-Station

Der Sommer-Grand-Prix der Skispringer besteht heuer aufgrund der Corona-Pandemie nur aus einer Station. Im polnischen Wisla sind am 22. und 23. August zwei Wettkämpfe angesetzt, wie die FIS mitteilte. Die geplanten Veranstaltungen in Courchevel, Hinzenbach, Klingenthal sowie zuletzt in Russland und Kasachstan wurden hingegen allesamt abgesagt.