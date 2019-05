Legende: Feierte einen klaren Sieg Jeannine Gmelin. Keystone/Archiv

Rudern: Gmelin triumphiert in Duisburg

Die Skifferin Jeannine Gmelin hat bei der internationalen Regatta in Duisburg ihren 1. Sieg in dieser Saison errungen. Die Weltmeisterin von 2017 und WM-Zweite von 2018 distanzierte die zweitplatzierte Deutsche Annekatrin Thiele um mehr als 16 Sekunden. Am Samstag hatte sich Gmelin noch Magdalena Lobnig deutlich geschlagen geben müssen. Die Österreicherin war am Sonntag nicht am Start.

Rad: Deutscher Sieg am Giro

Im Spurt des Feldes hat Pascal Ackermann in Fucecchio die 2. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Hinter dem 25-Jährigen Deutschen belegten der Italiener Elia Viviani und der Australier Caleb Ewan die Ränge 2 und 3. Primoz Roglic verteidigte sein Leadertrikot mit Erfolg. Der Slowene liegt unverändert 19 Sekunden vor dem Briten Simon Yates und 23 Sekunden vor dem Italiener Vincenzo Nibali.

Basketball: Elfic Fribourg Schweizer Meister

Die Basketballerinnen von Elfic Fribourg haben zum 4. Mal den Meistertitel geholt. Die Freiburgerinnen gewannen Spiel 3 im Playoff-Final in Winterthur 82:73 und entschieden die Best-of-5-Serie glatt mit 3:0 für sich. Damit gelang Elfic die Revanche für den verlorenen Cupfinal.