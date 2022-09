Legende: Was liegt an der WM drin? Jeannine Gmelin kam noch nicht richtig auf Touren. Freshfocus/Andy Müller

Rudern: Gmelin übersteht Hoffnungslauf

Skifferin Jeannine Gmelin lieferte sich an der Ruder-WM in Racice (CZE) im Hoffnungslauf ein spannendes Duell mit der Tschechin Lenka Antosova. Zwar musste sich die Zürcherin knapp geschlagen geben, als Zweite qualifizierte sie sich dennoch für den Halbfinal vom Freitag. Den Hoffnungslauf bestritt die 32-Jährige, weil sie am Sonntag als Dritte ihres Vorlaufs die direkte Qualifikation verpasst hatte. Ohne Umweg in den Halbfinal vom Donnerstag schaffte es der Frauen-Doppelvierer mit Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher und Salome Ulrich.