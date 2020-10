Gmelin und 4 weitere Schweizer Boote an EM auf Kurs

Legende: Blieb im Vorlauf an der EM unantastbar Jeannine Gmelin, die ihre 4. EM-Medaille anpeilt. Keystone

Rudern: 5 Schweizer Boote an EM eine Runde weiter

Fünf der sieben Schweizer Boote haben sich am 1. Tag der Ruder-Europameisterschaften im polnischen Posen direkt für die Halbfinals vom Samstag qualifiziert. Die Skifferin Jeannine Gmelin, der Vierer ohne Steuermann in der Besetzung Joel Schürch, Nicolas Kamber, Paul Jacquot und Markus Kessler sowie der Leichtgewichts-Doppelzweier Andri Struzina/Jan Schäuble feierten Vorlaufsiege. Jeweils Platz 2 belegten der Männer-Doppelzweier und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen. Die Titelkämpfe sind der einzige Wettkampf in der Regatta-Saison 2020.

Kunstturnen: EM von Baku nach Mersin verlegt

Die im Dezember geplante Kunstturn-Europameisterschaft findet nicht in Baku, sondern in der türkischen Küstenstadt Mersin statt. In Aserbaidschan dürfen bis Ende Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Grossveranstaltungen mehr durchgeführt werden. Die Wettkämpfe der Männer sind für den 9. bis 13. Dezember geplant, eine Woche später stehen die Frauen im Einsatz.

Marathon: Tokio-Lauf auf Oktober 2021 verschoben

Der ursprünglich für den 7. März geplante Marathon in Tokio wird erst nach den Olympischen Spielen (ab 23. Juli 2021) im nächsten Jahr stattfinden. Aufgrund der geltenden Einreisebeschränkungen in Japan wegen der Corona-Pandemie sowie der Hygienemassnahmen für Grossveranstaltungen soll das Rennen nun am 17. Oktober 2021 ausgetragen werden, wie ein Sprecher des Ausrichters der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte. Wieviele Läufer teilnehmen dürfen, stehe noch nicht fest.