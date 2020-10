Legende: Bei ihm wurde das Coronavirus im Blut nachgewiesen Dustin Johnson. Keystone

Golf: Johnson ist corona-positiv

Dustin Johnson, die aktuelle Weltnummer 1 im Golf, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gaben die Organisatoren der Golf-Tour PGA am Dienstag bekannt. Der 36-jährige Amerikaner, der zuletzt bei den US Open antrat, hat sich angesichts der Diagnose vom CJ-Cup, einem Turnier in Las Vegas, diese Woche zurückgezogen.

Rad: Fünf Bahn-Medaillen für Schweizer Junioren

Die Schweiz gewann an den Bahn-Europameisterschaften der U19- und U23-Kategorien im italienischen Fiorenzuola fünf Medaillen. Auf der offenen Rennbahn holten das Madison-Duo Robin Froidevaux/Valère Thiébaud, Alex Vogel (Omnium) und Fabio Christen (Punktefahren) jeweils Silber. Fabian Weiss (Ausscheidung) und Damien Fortis (Keirin) gewannen Bronze.