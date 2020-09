Legende: Ist bekannt für bunte Outfits John Daly. imago images

Golf: Blasenkrebs-Diagnose bei Daly

John Daly ist an Blasenkrebs erkrankt. Das gab der US-Golfprofi am Donnerstag bekannt. «Glücklicherweise wurde der Krebs früh festgestellt», sagte der 54-Jährige dem Fernsehsender Golf Channel, «wir werden sehen, was passiert.» Daly wurde bereits operiert. «Ich weiss nicht alle Details über Blasenkrebs», so der Amerikaner, der 1991 die PGA Championship und 1995 die British Open gewonnen hatte. «Wahrscheinlich kommt der Krebs wieder. Es sieht nicht so aus, als würde er weggehen. Vielleicht gibt es ein Wunder.»

Golf: Freiburghaus siegt in Österreich

Der Bündner Profi Jeremy Freiburghaus hat zum 2. Mal in dieser Saison ein Turnier der Pro Golf Tour gewonnen. Der 24-jährige Bonaduzer meisterte das 130-köpfige Feld im österreichischen Haugschlag über 3 Runden dank einer 65er-Runde zum Abschluss mit einem Schlag Vorsprung.

Beachvolleyball: Wood folgt auf Egger

Der spanisch-amerikanische Doppelbürger Daniel Rodriguez Wood wird nach dem Rücktritt von Markus Egger ab November das Nationaltrainer-Gespann der Männer komplettieren. Wood war zuletzt als Headcoach des niederländischen Frauenteams Stubbe/Van Iersel tätig.