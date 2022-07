Legende: Machte in der Tour-Wertung einen Sprung nach vorne Benjamin Rusch (hier auf einer Aufnahme vom Masters in Crans-Montana 2019). Keystone/Alexandra Wey

Golf: Rusch auf dem Vormarsch

Der Schweizer Golfprofi Benjamin Rusch ist beim Challenge-Tour-Turnier in Viterbo nördlich von Rom Dritter geworden. Der 32-jährige Thurgauer büsste an dem mit 350'000 Euro dotierten Turnier der zweithöchsten europäischen Tour nur einen Schlag auf den norwegischen Sieger Kristian Johannessen und den im Stechen unterlegenen Dänen Oliver Hundeböll ein. In der Gesamtwertung der Tour verbesserte sich Rusch um 22 Positionen auf den 14. Rang. Am Schluss der Saison steigen die besten 20 in die grosse

Europa-Tour auf. Der Bündner Jeremy Freiburghaus klassierte sich in Viterbo nicht im Preisgeld, als Sechster ist er in der Tour-Wertung jedoch weiterhin vorzüglich rangiert.