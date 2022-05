Legende: Konnte überzeugen Albane Valenzuela. Keystone/AP Photo/Ashley Landis

Golf: Valenzuela auf Platz 9

Die 24-jährige Genfer Profigolferin Albane Valenzuela erspielt sich ein wertvolles Ergebnis inmitten der Weltelite auf der hochdotierten amerikanischen Frauentour. Der 9. Platz an dem mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Turnier in Palos Verdes bei Los Angeles bringt ihr ein Preisgeld von 30'000 Dollar ein. Mit 6 Schlägen unter Par büsste Valenzuela 4 Schläge auf die amerikanische Siegerin Marina Alex ein und nur 3 Schläge auf die Weltnummer 1 Ko Jin-Young aus Südkorea. In der Gesamtwertung der LPGA Tour verbesserte sie sich um 47 Positionen auf den 74. Platz.

Basketball: Warriors und Bucks siegen auswärts

Golden State hat in den Conference-Halbfinals gegen die Memphis Grizzlies vorgelegt. Die Warriors gewannen Spiel 1 auswärts knapp mit 117:116. Klay Thompson sicherte seinem Team mit einem Dreipunktewurf 36,6 Sekunden vor Schluss den Sieg. Ebenfalls einen Auswärtserfolg feierten die Milwaukee Bucks in Boston. Der amtierende Champion setzte sich im 1. Spiel der Serie bei den Celtics mit 101:89 durch.