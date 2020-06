Legende: Zum ersten Mal von einer Absage betroffen Die Motorrad-Rennen in Mugello. Keystone

Motorrad: GP Italien findet nicht statt

Der Grosse Preis von Italien in der Motorrad-Königsklasse MotoGP sowie in der Moto2 und Moto3 ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie endgültig abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIM am Mittwoch mit. Das GP-Wochenende in Mugello war ursprünglich vom 29. bis 31. Mai angesetzt und war zuvor zunächst verschoben worden.

Leichtathletik: Schweizer Meisterschaften in Basel

Die Schweizer Meisterschaften der Leichtathleten am 11. und 12. September gehen im Stadion Schützenmatte in Basel über die Bühne. Dort fanden die Wettkämpfe schon vor einem Jahr statt. Ursprünglich waren die Titelkämpfe Ende Juni in Bellinzona geplant gewesen, doch die Corona-Pandemie verunmöglichte diese. Für die Tessiner Organisatoren war eine spätere Durchführung keine Option.

Badminton: 2020 keine EM

Die Badminton-EM ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die EM, die ursprünglich vom 21. bis 26. April in Kiew stattfinden sollte, war im März zunächst verlegt worden, ehe die Veranstaltung für dieses Jahr komplett gestrichen wurde. Nun soll die EM 2021 in Kiew ausgetragen werden.