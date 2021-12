Handball: Rubin ist Spieler des Monats

Grosse Ehre für Lenny Rubin. Der Schweizer in Diensten von Wetzlar wurde in der höchsten deutschen Handball-Liga zum Spieler des Monats November gewählt. 43 Prozent der Stimmen im Fan-Voting entfielen auf den 25-Jährigen. Rubin setzte sich damit deutlich vor Welthandballer Niklas Landin (31 %) durch. Mit 7 Toren hatte Rubin grossen Anteil am 31:28-Erfolg seines Teams über Melsungen am Sonntag. Mit insgesamt 95 Saisontoren führt der Rückraumspieler aktuell die Torjägerliste an.

Rad: Reusser setzt auf Dumoulin-Trainer

Marlen Reusser nimmt in ihrem Trainer-Umfeld eine Veränderung vor. Nach vier Jahren mit Marcello Albasini übernimmt bei der Berner Olympia- und WM-Zweiten im Zeitfahren ab sofort Hendrik Werner. Reusser, die in der kommenden Saison für die niederländische Top-Equipe SD Worx fährt, erhofft sich vom Deutschen neue Impulse. Werner betreute in der Vergangenheit unter anderen den ehemaligen Zeitfahr-Weltmeister Tom Dumoulin.