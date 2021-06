Legende: Hier am Drücker Ciril Grossklaus (in blau) an der WM in Budapest. Keystone

Judo: Grossklaus scheidet früh aus

Ciril Grossklaus ist an den Weltmeisterschaften in Budapest in den Pool-Kämpfen gescheitert. Der Aargauer gewann seine ersten zwei Duelle, das zweite gegen den Weltranglisten-Siebten Beka Gwiniaschwili aus Georgien, musste sich dann aber gegen Remi Feuillet aus Mauritius geschlagen geben. Der Judoka von der Ferieninsel liegt im Ranking nur auf Position 64 und damit 28 Ränge hinter Grossklaus. Für eine sichere Erfüllung der Selektionskriterien für die Teilnahme an den Olympischen Spiele in Tokio hätte Grossklaus einen weiteren Sieg und den damit verbundenen Vorstoss in die Viertelfinals benötigt.

Para-WM: Überraschungs-Bronze für Rigling

Die 24-jährige Para-Cyclerin Flurina Rigling hat beim Zeitfahren (C2) an den Weltmeisterschaften in Cascais (POR) die Bronzemedaille gewonnen. Sie wurde nur von der Deutschen Maike Hausberger und der Kolumbianerin Daniela Munevar Florez geschlagen. Für die Standbikerin Rigling ist es die erste WM und der Podestplatz dementsprechend eine Überraschung. Die Zürcherin ist erst seit Herbst 2019 im Spitzensport aktiv.